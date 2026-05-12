Αναστάτωση προκλήθηκε στο ιατρικό προσωπικό της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο, καθώς ένα 30χρονος απέδρασε το πρωί της Τρίτης (12/05).

Γύρω στις 11:00 το πρωί ήταν όταν ενημερώθηκαν οι Αρχές για το περιστατικό με την αστυνομία να προβαίνει σε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του 30χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό άνδρα, που νοσηλευόταν στην κλινική ύστερα από παρενοχλητική δραστηριότητά του στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και ειδικότερα σε φοιτητική εστία.

Σημειώνεται πως ο 30χρονος δραπέτης κουβαλούσε μαχαίρι.

Τελικά, μετά από μία περίπου ώρα, οι Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τον 30χρονο σε περιοχή του Ρίου και τον οδήγησαν και πάλι για νοσηλεία στην Ψυχιατρική Κλινική.