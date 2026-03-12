Μια «σπάνια» περίπτωση αντιμετωπίστηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών. Ένας 31χρονος με καταγωγή από την Ηλεία, κατηγορούμενος για ληστεία σε περιοχή της Μαραθιάς στις 5 Ιουνίου 2020, επρόκειτο να δικαστεί στα Δικαστήρια Πατρών, την περασμένη Δευτέρα. Ωστόσο το προηγούμενο βράδυ, βγήκε να διασκεδάσει σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, όπου ενεπλάκη σε επεισόδιο με θαμώνα, όντας σε επήρεια μέθης. Πάνω στον καβγά αφαίρεσε από τον λαιμό του άντρα με τον οποίο συνεπλάκη, την αλυσίδα και το σταυρό του, και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Συνελήφθη για ληστεία

Ενημερώθηκε η Αστυνομία από θαμώνες του καταστήματος, και λίγο αργότερα, ο 31χρονος συνελήφθη για ληστεία και παραδέχθηκε την ενοχή του, ενώ εντοπίστηκε και η αλυσίδα με τον σταυρό. Το πρωί της Δευτέρας, ο 31χρονος δικάστηκε για την πρώτη ληστεία σε βάρος γυναίκας στη Μαραθιά, με ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή, έως το Εφετείο.

Γιατί αφέθηκε ελεύθερος

Ο 31χρονος οδηγήθηκε στα Δικαστήρια της Πάτρας την Τετάρτη, για να απολογηθεί για τη δεύτερη ληστεία και τελικά με τη σύμφωνη γνώμη της Γ’ Ανακρίτριας Πατρών και της Εισαγγελέως Πατρών, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, γιατί δεν ήταν γνωστή η δεύτερη περίπτωση.

Στον 31χρονο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και της υποχρεωτικής αυτοπρόσωπης εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του, τρεις φορές τον μήνα, και συγκεκριμένα την 1η, την 10η και την 20η ημέρα κάθε μήνα.

Με δύο ληστείες δηλαδή, ο 31χρονος αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: ilialive