Αναστάτωση προκλήθηκε στην τοπική κοινωνία της Πάτρα το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, όταν ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός δίπλα από το σταθμευμένο φορτηγό του.

Το τραγικό περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή του Γλαύκου Πατρών με την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ να σπεύδουν στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 56χρονος άνδρας βρέθηκε αρχικά χωρίς τις αισθήσεις του και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες που προηγήθηκαν τόσο από το πλήρωμα του ασθενοφόρου όσο και από τους γιατρούς του «Αγίου Ανδρέα» διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από τα δεδομένα που προκύπτουν μέχρι στιγμής από την έρευνα της Αστυνομίας αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή για τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου του άτυχου άνδρα.

