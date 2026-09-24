Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Πυρκαγιά προκλήθηκε από 58χρονο κρατούμενο, ο οποίος είχε μεταχθεί πρόσφατα από τις Φυλακές Τρικάλων.

Ο κρατούμενος έβαλε φωτιά στα στρώματα των κρεβατιών κάνοντας χρήση αναπτήρα, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές στα στρώματα και στους τοίχους, ενώ δημιουργήθηκε άμεσος κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς.

Η επέμβαση των αστυνομικών που εκτελούσαν υπηρεσία υπήρξε καθοριστική, καθώς έδρασαν ακαριαία και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο κάνοντας χρήση πυροσβεστήρων.

Από το περιστατικό, ο 58χρονος υπέστη ελαφρά εγκαύματα στο κεφάλι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Για το συμβάν έχει ήδη σχηματιστεί η σχετική δικογραφία σε βάρος του.

Πηγή: tempo24.news