Τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, με θύμα έναν 59χρονο εργαζόμενο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας, ο οποίος εργαζόταν ως χειριστής κλαρκ, βρέθηκε κάτω από λαμαρίνες που τον καταπλάκωσαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον 59χρονο και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Μετά το δυστύχημα, η περιοχή αποκλείστηκε και οι εργασίες διακόπηκαν, ενώ ξεκίνησε έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Τα αίτια του εργατικού δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.