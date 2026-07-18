Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (18/7) στην Πάτρα, όπου μία 74χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να έπεσε στο κενό περίπου στις 3:00 τα ξημερώματα από το πίσω μπαλκόνι του διαμερίσματός της. Το άψυχο σώμα της εντοπίστηκε γύρω στις 6:30 το πρωί από ένοικο της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Το δισέλιδο σημείωμα και τα χρήματα για την κηδεία

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα δισέλιδο ιδιόχειρο σημείωμα, στο οποίο η 74χρονη φέρεται να αποχαιρετούσε τους οικείους της και να ζητούσε συγγνώμη για την πράξη της. Στο ίδιο σημείο βρέθηκε και χρηματικό ποσό, το οποίο, σύμφωνα με τις οδηγίες που είχε αφήσει, προοριζόταν για την κάλυψη των εξόδων της κηδείας της.

Τι εξετάζουν οι αρχές

Οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν τις Αρχές στο ενδεχόμενο της αυτοχειρίας, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο μέχρι την ολοκλήρωση της προανάκρισης. Την υπόθεση έχει αναλάβει η ΕΛ.ΑΣ., η οποία εξετάζει όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού περιστατικού.