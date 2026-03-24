Tροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πάτρα και προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Ένας οδηγός αυτοκινήτου επιχείρησε να περάσει ανάμεσα από σταθμευμένα οχήματα το πρωί της Τρίτης στην διασταύρωση των οδών Ανθείας και Πράτσικα στα Ζαρουχλέικα.

Κατά την προσπάθειά του αυτή, παρέσυρε μια πεζή που εκείνη τη στιγμή διέσχιζε τον δρόμο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναίκα εκτινάχτηκε στον αέρα, έπεσε πάνω σε ένα παρκαρκισμένο δίκυκλο και κατέληξε πάνω σε γλάστρες στο πεζοδρόμιο καταστήματος.

Η 50χρονη τραυματίστηκε και ασθενοφόρο που έσπευσε στο σημείο την μετέφερε στο νοσοκομείο.

Έρευνες διενεργεί η Τροχαία Πατρών.

