Σε αυτοκτονία αποδίδεται από τις Αρχές ο θάνατος του άνδρα που βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα της Κυριακής, 19 Απριλίου, στο πλατύσκαλο της οικίας του στο Ακταίο Πατρών.

Ο 58χρονος, πρώην ιδιοκτήτης επιχείρησης εστίασης στο Ρίο, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο εξωτερικό του σπιτιού του, που είχε τυλιχτεί στις φλόγες. Όπως όλα δείχνουν, ο ίδιος είχε βάλει τη φωτιά και στη συνέχεια, με κυνηγετική καραμπίνα, βγήκε έξω και αυτοπυροβολύθηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Σύμφωνα με το flamis.gr, πρόκειται για τον Μιχάλη Παναγόπουλο, ο οποίος παλαιότερα διατηρούσε στην παραλιακή του Ρίου το εστιατόριο «Βερόνα».

Οι πυροσβέστες ρίχτηκαν στη μάχη για να σβήσουν τη φωτιά και να εξακριβώσουν αν υπάρχει και άλλο άτομο μέσα. Ευτυχώς, δεν υπήρχε κανείς άλλος. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο 2 ώρες αργότερα, με το σπίτι να έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Βίντεο από την πυρκαγιά στο σπίτι του άνδρα:

Όπως αναφέρει το ίδιο τοπικό μέσο, η τραγωδία που χτύπησε την οικογένεια είναι διπλή. Το πρωί της Κυριακής κηδεύτηκε η αδελφή του 58χρονου. Η οποία έχασε τη ζωή της πριν από δύο ημέρες από παθολογικά αίτια, σε ηλικία 64 ετών. Πρόκειται για την Νανά Παναγοπούλου, δικαστική υπάλληλο. Η γυναίκα τελευταία έμενε μαζί με τον αδελφό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Η αδερφή του τον στήριζε οικονομικά.

Η Αστυνομία και η Πυροσβεστική συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες της πυρκαγιάς και του θανάτου, ενώ η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.