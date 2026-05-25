Ανατροπή σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα (25/5), στη δίκη στο αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πατρών, όπου δικάστηκε ο 35χρονος επιχειρηματίας που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος 16χρονου κοριτσιού.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος το Σάββατο το απόγευμα στην Πάτρα, απειλούσε την ανήλικη σύντροφό του και την κατακρατούσε παράνομα στην οικία του, χωρίς να της επιτρέπει την έξοδο από αυτή.

Μετά από ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας από συγγενικό πρόσωπο του θύματος, οι αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στην οικία του κατηγορούμενου, όπου ελευθέρωσαν ανήλικη και τον συνέλαβαν, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. Ο συλληφθείς μάλιστα είναι υπότροπος ενδοοικογενειακής βίας, καθώς το έτος 2024 είχε συλληφθεί, διότι είχε ασκήσει σωματική βία, είχε απειλήσει και είχε εξυβρίσει την (τότε) αλλοδαπή σύντροφό του.

Σήμερα λοιπόν εμφανίστηκε κατά την ακροαματική διαδικασία η ανήλικη, η οποία υπερασπίστηκε τον 35χρονο λέγοντας ότι δεν την κακοποίησε και ότι απλά είχαν τσακωθεί.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη δίκη έφυγαν αγκαλιά από το Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας.

Στον 35χρονο επιβλήθηκε φυλάκιση 24 μηνών με αναστολή, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στη δίκη δεν εμφανίστηκαν οι γονείς της ανήλικης κοπέλας.

