Τραγικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (19/8) στη θαλάσσια περιοχή της Τερψιθέας, στην Πάτρα, όταν λουόμενοι εντόπισαν έναν άνδρα να επιπλέει στο νερό χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, ενώ υπήρξε άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, παρά την προσπάθεια που καταβλήθηκε, για τον άνδρα ήταν ήδη αργά.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του tempo24, για άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών.