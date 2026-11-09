Έληξε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας η μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας στο κέντρο της Πάτρας, όπου άνδρας απειλούσε να βάλει φωτιά στο σπίτι του και να αυτοπυρποληθεί.

Οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχείρηση και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν με ασφάλεια τον άνδρα, στον χώρο του οποίου φέρεται να υπήρχε εύφλεκτο υλικό.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, ο άνδρας οδηγήθηκε σε Ψυχιατρική Κλινική για αξιολόγηση και φροντίδα.

Το περιστατικό είχε ξεκινήσει λίγες ώρες νωρίτερα στην οδό 6ου Συντάγματος, όπου βρίσκεται η κατοικία του. Ο ίδιος φέρεται να είχε επικοινωνήσει το πρωί με την Αστυνομία, γνωστοποιώντας τις προθέσεις του.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., δύο ειδικοί διαπραγματευτές, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο άνδρας φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει εύφλεκτο υλικό μέσα ή γύρω από την κατοικία, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονη κινητοποίηση των Αρχών μέχρι την ασφαλή ακινητοποίησή του.