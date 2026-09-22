Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στην Πάτρα το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, και συγκεκριμένα στον Άγιο Βασίλειο. Όλα ξεκίνησαν όταν άνδρας σε κατάσταση αμόκ εισέβαλε σε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι, και αρνείτο να βγει από το όχημα.

Το ζευγάρι κατάφερε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητό του και ξεκίνησε να κατευθύνεται προς την οικία του. Ωστόσο ο δράστης δεν αρκέστηκε στο να τους πάρει το όχημα, αλλά μπήκε και στο σπίτι τους στην οδό Μικράς Ασίας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έσπασε τζαμαρίες και προκάλεσε φθορές στο εσωτερικό του σπιτιού. Το ζευγάρι επιχείρησε να τον αντιμετωπίζει με τον σύζυγο να τραυματίζει στο χέρι τον δράστη, και αυτός στη συνέχεια, να διαφεύγει από την οικία τους, τρέχοντας.

Αμέσως μετά το περιστατικό, το ζευγάρι ενημέρωσε την αστυνομία και ξεκίνησε η αναζήτηση του νεαρού από τους άνδρες της Άμεσης Δράσης.

Οι αστυνομικοί λίγο αργότερα κατάφεραν να εντοπίσουν τον δράστη, ο οποίος είχε εισβάλει σε αυτοκίνητο άλλου ζευγαριού που βρισκόταν στην περιοχή. Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές στον νεαρό άνδρα.

Πηγή: tempo 24