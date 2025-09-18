Ένα απίθανο επεισόδιο σημειώθηκε στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια της πορείας στη μνήμη για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Σε μια στιγμή που οι δυνάμεις των ΜΑΤ βρίσκονταν στο κέντρο της πόλης και έριχναν δακρυγόνα προς τους διαδηλωτές λόγω της έντασης που προηγήθηκε, ένας άνδρας των ΜΑΤ, έβαλε τις φωνές σε συνάδελφό του και του επιτέθηκε, ρίχνοντάς του μια δυνατή σφαλιάρα!

Το περιστατικό κατεγράφη σε βίντεο την ώρα που οι άνδρες των ΜΑΤ έριχναν δακρυγόνα στους διαδηλωτές, οι οποίοι νωρίτερα είχαν αντιδράσει έντονα λόγω της παρουσίας των αστυνομικών δυνάμεων.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Όπως προαναφέρθηκε η ένταση δεν έλειψε στην πορεία που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στην Πάτρα για τον Παύλο Φύσσα, με την συμμετοχή συλλόγων, φοιτητών, αλλά και αντιεξουσιαστών, καθώς οι αστυνομικοί ακολουθούσαν σε μικρή απόσταση τους διαδηλωτές, γεγονός το οποίο προκάλεσε την αντίδρασή των τελευταίων με τους αστυνομικούς να απαντούν με δακρυγόνα.

Οι συγκρούσεις ανάμεσα στους διαδηλωτές και τις αστυνομικές δυνάμεις δεν έλαβαν ευτυχώς μεγάλη έκταση, ωστόσο όσα συνέβησαν αμαύρωσαν την πορεία στη μνήμη του Παύλου Φύσσα.

Δείτε εικόνες από τις πρώτες στιγμές της συγκέντρωσης στη μνήμη του Παύλου Φύσσα

Πηγές: thebest.gr -tempo24.gr