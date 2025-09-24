Βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στη δημοσιότητα και καταγράφει το bullying που είχε δεχτεί πριν λίγες ημέρες μια 13χρονη έξω από Γυμνάσιο της Πάτρας από 4 ανήλικες.

Τέσσερις ανήλικες αναγκάζουν 13χρονη έξω από Γυμνάσιο της Πάτρας, να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια.

Το βίντεο ανήρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης συγγενικό πρόσωπο του κοριτσιού.

Τα τέσσερα κορίτσια, όλα τους μαθήτριες Γυμνασίου, για ασήμαντη αφορμή εξύβρισαν το 13χρονο παιδί. Έφτασαν στο σημείο, όπως αποκάλυψε η μητέρα του, να το απειλήσουν ότι αν δεν έκανε ό,τι του ζητούσαν θα το μαχαίρωναν. Δεν δίστασαν μάλιστα, να βιντεοσκοπήσουν με κινητό τηλέφωνο τις πράξεις τους.

«Την απείλησαν ότι εάν δεν μου φιλήσεις τα πόδια θα σε μαχαιρώσω. Εάν δεν μου φιλήσεις τα πόδια θα σε μαχαιρώσουμε λέει και από πίσω πέρναγαν αυτοκίνητα. Το παιδί μου φοβήθηκε και γονάτισε. Δηλαδή εάν δεν γονάτιζε ή θα το μαχαίρωναν ή θα το έσερναν προς τα αυτοκίνητα. Προσπαθεί να το ξεπεράσει αλλά δεν μπορεί», ανέφερε η μητέρα της 13χρονης.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από τη Διευθύντρια του σχολείου που κατήγγειλε τα όσα συνέβησαν στην αστυνομία.

Οι τέσσερις ανήλικες συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, απειλή και εξύβριση ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας.