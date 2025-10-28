Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σοβαρό επεισόδιο οπαδικής βίας σημειώθηκε αργά χθες (27/10) το βράδυ στην Πάτρα, με πρωταγωνιστές δύο ανήλικους. Ένας 17χρονος, υποστηρικτής μεγάλης ομάδας του κέντρου, τραυμάτισε με μαχαίρι στο λαιμό συνομήλικό του φίλαθλο αντίπαλης ομάδας, έπειτα από έντονη λογομαχία με επίκεντρο τις ποδοσφαιρικές επιδόσεις.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 11:30 το βράδυ, στην οδό Ζαφειράκη στα Ζαρουχλέικα. Μετά από τη συμπλοκή ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Ζαρουχλεΐκων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί ενημέρωσαν την Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 17χρονο και τον συνέλαβαν σήμερα (28/10) το πρωί, λίγο μετά τις 11:00. Μαζί του συνελήφθη και ο πατέρας του, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο ανήλικος κατηγορείται για πρόκληση σκοπούμενης σωματικής βλάβης, καθώς και για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και του Αθλητικού Νόμου.

Πηγή: Tempo 24