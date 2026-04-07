Τρεις άνδρες, μεταξύ των οποίων και νεαρός Αλβανός γνωστός για υποθέσεις της νύχτας, ταυτοποιήθηκαν από την Ασφάλεια Πατρών, για το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς με έναν τραυματία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης, στο Σούλι Πατρών, στη γέφυρα της Περιμετρικής.

Αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες και μάλιστα, στο πλαίσιο αναζητήσεων των ταυτοποιημένων δραστών, προχώρησαν στη σύλληψη δύο νεαρών γυναικών που βρέθηκαν στα σπίτια των δύο ανδρών που φέρεται να πυροβόλησαν και να τραυμάτισαν τον 22χρονο.

Κι αυτό καθώς εντοπίστηκαν βεγγαλικά, μικροποσότητα ναρκωτικών και άλλα ευρήματα.

Την ίδια στιγμή εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρίου, ο 22χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι από σφαίρα από πυροβόλο όπλο.

