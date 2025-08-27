Απάτη με λεία μεγάλο χρηματικό ποσό, καταγγέλθηκε την Τετάρτη (27/8) στις Αστυνομικές Αρχές της Πάτρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θύμα είναι ένας 54χρονος Πατρινός, ο οποίος αποφάσισε το Νοέμβριο του 2024 να επενδύσει χρήματα, σε γνωστή ιστοσελίδα, με στόχο να αποκομίσει πολλαπλάσιο οικονομικό όφελος.

Όπως καταγγέλθηκε, ο 54χρονος τμηματικά, κατέθεσε το ποσό των 160.000 ευρώ, σε λογαριασμούς τραπεζών του εξωτερικού.

Όταν όμως την περασμένη Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025, του ζητήθηκαν από την ιστοσελίδα επιπλέον χρήματα προκειμένου να αποδεσμευτεί το υποτιθέμενο κέρδος, αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα εξαπάτησης.

Η Αστυνομία ερευνά την υπόθεση για τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: tempo24.news