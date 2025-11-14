Το τελευταίο διάστημα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, είναι αλλεπάλληλα τα περιστατικά βίας ανηλίκων.

Το βράδυ της Πέμπτης (13/11) ο πατέρας ενός 13χρονου κατήγγειλε στην Ασφάλεια Πατρών, ότι ο γιος του απειλήθηκε με στιλέτο, από δύο άγνωστους για την ώρα δράστες, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά από χτυπήματα που δέχθηκε.

Σε βάρος των δραστών οι οποίοι αναζητούνται, σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων προσώπων, απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Πηγή: Tempo24.news

