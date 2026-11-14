Απολογούνται σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου, οι γονείς του βρέφους που έφτασε στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο, υποσιτισμένο, με αιματώματα και τραύματα από δαγκώματα ποντικιών.

Ο 21χρονος πατέρας και η 26χρονη μητέρα έλαβαν χθες προθεσμία μετά την εμφάνισή τους στις εισαγγελικές Αρχές. Τώρα όμως καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον του Ανακριτή Πάτρας για την άθλια κατάσταση στην όποια βρέθηκε των τεσσάρων μηνών αγοράκι.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του βρέφους βελτιώνεται, καθώς αποσωληνώθηκε.

Οι βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Σε βάρος του άνδρα και της γυναίκας έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Κατά την προανάκριση που διενεργήθηκε, μετά από άμεση ενημέρωση των γιατρών, προέκυψε ότι το ζευγάρι υπέβαλε συστηματικά το μόλις τεσσάρων μηνών παιδί του σε ασιτία.

Η περιπέτεια της υγείας του βρέφους

Το αγοράκι είχε διακομιστεί προχθές σε ημιθανή και ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών («Καραμανδάνειο»). Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο, όπου και διασωληνώθηκε.

Αισιοδοξία μετά την αποσωλήνωση

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, το βρέφος έχει πλέον αποσωληνωθεί και η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης.

Όπως γνωστοποίησε η Αστυνομία, μετά τη σταθεροποίησή του, το παιδί διακομίστηκε εκ νέου στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών για τη συνέχιση της νοσηλείας του, ενώ παράλληλα παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

Πηγή: tempo24