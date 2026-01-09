Στις 9 σήμερα το πρωί θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν, οι τρεις άνδρες που αυτοβούλως παρουσιάστηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας (5/1) στην Ασφάλεια Πατρών, λίγο πριν εκπνεύσει το αυτόφωρο για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, τα ξημερώματα της Κυριακής, στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης «Αβαντάζ».

Τα δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 39 ετών, καθώς και ένας 29χρονος οι οποίοι κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό, είχαν λάβει προθεσμία από τον Εισαγγελέα για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, όταν προσήχθησαν στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, όπου και τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος του 30χρονου.

Πρόκειται για τους τρεις άνδρες που εξαρχής είχαν ταυτοποιηθεί από τις διωκτικές Αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας, ενώ έχουν απασχολήσει την Αστυνομία και στο παρελθόν.

Κατά περίπτωση τους ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία.

Στον ανακριτή και ο 26χρονος

Παράλληλα σήμερα Παρασκευή στις 11 το πρωί, θα απολογηθεί και ο 26χρονος κατηγορούμενος για την ίδια υπόθεση που παρουσιάστηκε χθες στον εισαγγελέα Πατρών και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, αίτημα που έγινε δεκτό.

Ο νεαρός είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα για υποθέσεις ναρκωτικών. Η εισαγγελέας Πατρών έχει ήδη ασκήσει βαριές κατηγορίες σε εννέα εμπλεκόμενους, με τον 26χρονο να θεωρείται ο πρωταγωνιστής των θανατηφόρων χτυπημάτων.

