Στιγμές έντονης αγωνίας έζησαν όσοι βρέθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής στην πλαζ της Πάτρας, όταν ένας 55χρονος άνδρας επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πέφτοντας στη θάλασσα.

Όλα ξεκίνησαν λίγη ώρα νωρίτερα, όταν ο άνδρας επιβιβάστηκε σε ένα ταξί με προορισμό τη συγκεκριμένη παραλία. Φτάνοντας εκεί, εξέφρασε ανοιχτά την πρόθεσή του να αυτοκτονήσει, γεγονός που προκάλεσε άμεση αναστάτωση και κινητοποίησε όσους αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί αμέσως η Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μέσα σε ελάχιστα λεπτά και, βλέποντας τον 55χρονο να βρίσκεται ήδη στο νερό, έδρασαν ακαριαία. Χωρίς να χάσουν χρόνο, μπήκαν στη θάλασσα και, σε στενή συνεργασία με τον ναυαγοσώστη της παραλίας, η συμβολή του οποίου αποδείχθηκε καθοριστική, κατάφεραν να τον ανασύρουν σώο στην ακτή.

Αμέσως μετά την επιτυχημένη επιχείρηση διάσωσης, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και για προληπτικούς λόγους.