Αστυνομικός στην Πάτρα έλαβε κλήση για τροχαίο, έσπευσε να βοηθήσει και βρέθηκε τραυματισμένος.

Νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, στην οδό Κανελλοπούλου, ο μοτοσικλετιστής της ΕΛ.ΑΣ. κατευθυνόταν στη διασταύρωση της Νέας Εθνικής με την οδό Αρέθα, όπου υπήρχε καραμπόλα τριών οχημάτων.

Ωστόσο, λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, ο ένστολος φέρεται να έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο σημείο, έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον αστυνομικό στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβει τις πρώτες βοήθειες, καθώς, είχε τραυματιστεί ελαφρά.

Πηγή: Tempo24