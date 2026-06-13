Μια δικαστική διαμάχη μεταξύ δύο χωρισμένων γονιών που ξεκίνησε από ένα αθώο περιστατικό, είχε αίσιο τέλος για τον πατέρα που είχε κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας της ανήλικης κόρης του.

Οι γονείς της 9χρονης βρίσκονται σε διάσταση και όπως είναι λογικό το μικρό κορίτσι κάποιες ημέρες μένει με την μητέρα του, ενώ κάποιες άλλες επισκέπτεται τον πατέρα του.

Η πρώην σύζυγός του άνδρα υπέβαλε μήνυση γιατί ο πατέρας αποκοιμήθηκε δίπλα στην μικρή. Η γυναίκα θεώρησε ότι το περιστατικό θα μπορούσε να επηρεάσει την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη της 9χρονης.

Το περιστατικό που οδήγησε στη δικαστική διαμάχη

Το βράδυ του περιστατικού, ο πατέρας παρακολούθησε μια παιδική ταινία με την κόρη του και κατά τη διάρκεια της προβολής τον πήρε ο ύπνος. Το επόμενο πρωί, η 9χρονη ανέφερε το περιστατικό στη μητέρα της και εκείνη το θεώρησε αφορμή για να υποβάλει μήνυση.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση του πατέρα, δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει αξιόποινη ή κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι στο μικρό κορίτσι, ούτε ενδείξεις που να σχετίζονται με τη γενετήσια αξιοπρέπεια του παιδιού.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του πατέρα, Άκης Βαβαρούτας μίλησε στην εφημερίδα «Πολιτεία», σχολιάζοντας την έκβαση της υπόθεσης.

«Στα σημερινά παιδιά λείπει κατά κύριο λόγο η αγάπη, η στοργή και οι γονείς από κοντά τους. Θα πρέπει να προσέχουμε κάθε συμπεριφορά, όχι όμως όταν το μόνο που υπάρχει είναι αγάπη», ανέφερε.

Ακόμη, τόνισε πως «αν οδηγούμε κατηγορούμενο έναν πατέρα που κοιμήθηκε με την ανήλικη κόρη του ένα βράδυ ή μια μητέρα που κοιμήθηκε με τον ανήλικο γιο της ένα βράδυ αντίστοιχα, τελικά θα καταλήξουμε στο άλλο άκρο και θα οδηγηθούμε σε πολύ άσχημους δρόμους».

Αθώος ο πατέρας

Τα στοιχεία και οι καταθέσεις εξετάστηκαν ενδελεχώς από το δικαστήριο, το οποίο έκρινε ότι δεν στοιχειοθετείται καμία αξιόποινη πράξη. Ο κοινός ύπνος γονέα και παιδιού, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, δεν συνιστά ποινικά κολάσιμη συμπεριφορά και έτσι ο πατέρας αθωώθηκε.

Τα ζητήματα που αναδεικνύονται από τέτοιου είδους υποθέσεις

Η συγκεκριμένη υπόθεση ανοίγει το ζήτημα μεταξύ προστασίας ανηλίκων και ποινικοποίησης καθημερινών συμπεριφορών ειδικά στις περιπτώσεις έντονων διαζυγίων, που οι σχέσεις μεταξύ των γονέων είναι τεταμένες.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται προσοχή στην αξιολόγηση, όπου εύκολα μπορούν να γίνουν παρερμηνείες και οδηγήσουν σε ποινικές διαδικασίες.