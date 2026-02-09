Μία εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία, ερευνούν τις τελευταίες ώρες, αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 22χρονος κατήγγειλε ότι ένας 24χρονος μπήκε στο σπίτι όπου διαμένει και κρατώντας πιστόλι τον απείλησε για τη ζωή του. Εν συνεχεία μάλιστα ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ των δύο νεαρών και σύμφωνα πάντα με την καταγγελία του 22χρονου στις Αρχές, ο φερόμενος ως δράστης τον χτύπησε στο πρόσωπο με συνέπεια να τον τραυματίσει.

Η Ασφάλεια σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του 24χρονου, ο οποίος αναζητείται, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες όλα έγιναν προκειμένου να αναγκάσει τον 22χρονο να καταθέσει ψέματα σε περίπτωση που κληθεί από τις Αρχές για υπόθεση που φέρεται να εμπλέκεται.

Πηγή: Tempo24.news