Χειροπέδες «πέρασαν» οι αστυνομικές Αρχές σε τρία άτομα στην Πάτρα, το πρωί της Παρασκευής (29/05), οι οποίοι κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, παράνομη χρήση ανιχνευτή μετάλλων, παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για απείθεια.

Πληροφορία που έφτασε στις Αρχές, σύμφωνα με την οποία άτομο αναρτούσε σε δημόσια προσβάσιμο λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο στα οποία εμφανιζόταν οπλισμός διαφόρων τύπων, ήταν εκείνη που κινητοποίησε την έρευνα.

Μετά από αξιολόγηση των στοιχείων και κατόπιν Εισαγγελικής παραγγελίας, συγκροτήθηκε ειδικό κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων, το οποίο, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, προχώρησε στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Δείτε εικόνες από τα κατασχεθέντα όπλα:

Το πρωί, λοιπόν, της 29ης Μαΐου εντοπίστηκε ο βασικός κατηγορούμενος να εξέρχεται από την οικία του σε περιοχή της Πάτρας. Οι άνδρες της αστυνομίας τον προσέγγισαν και εκείνος επιχείρησε να διαφύγει πεζός, χωρίς να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από σύντομη καταδίωξη, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Σε επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε οικίες και χώρους που χρησιμοποιούσε ο ανωτέρω, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

5 κυνηγετικά όπλα και καραμπίνες, εκ των οποίων ορισμένα κατέχονταν χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες,

2 σπαθιά,

3 μασέτες,

36 μαχαίρια και σουγιάδες διαφόρων τύπων,

5 σιδερογροθιές,

μεταλλικό γκλοπ,

2 ρόπαλα μπέιζμπολ,

2 συσκευές ηλεκτρικής εκκένωσης (taser),

σπρέι πιπεριού,

331 φυσίγγια και κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων,

12 κροτίδες,

3 πυροτεχνήματα,

αλεξίσφαιρο γιλέκο,

ζευγάρι χειροπέδες,

κουκούλα τύπου full face και

ανιχνευτής μετάλλων, για τον οποίο δεν υπήρχε η απαιτούμενη άδεια κατοχής και χρήσης.

Η εμπλοκή των δύο συγκατηγορούμενων για την υπόθεση προέκυψε έπειτα από τον εντοπισμό δύο καραμπινών στους ανωτέρω χώρους , για τις οποίες είχαν εκδοθεί άδειες στα ονόματά τους.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία ενός εξ αυτών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια, 52 φυσίγγια διαφόρων τύπων και κυνηγετική καραμπίνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης.