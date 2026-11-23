Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές της Πάτρας στον υπεύθυνο ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, τις βραδινές ώρες του Σαββάτου (21/11), ύστερα από αιφνιδιαστικό έλεγχο που πραγματοποίησαν στον χώρο.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας στο κατάστημα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τέσσερα ανήλικα άτομα -ένα αγόρι και τρία κορίτσια, με τις ηλικίες τους να κυμαίνονται από 14 μέχρι 17 ετών- τα οποία κατανάλωναν αλκοολούχα ποτά ανενόχλητα μέσα στην επιχείρηση.

Ο υπεύθυνος του χώρου συνελήφθη και οδηγήθηκε άμεσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Παράλληλα, εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, καθώς με τη στάση του παραβίασε αυστηρά την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση και κατανάλωση αλκοόλ και προϊόντων καπνού.