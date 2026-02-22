Μπαράζ συλλήψεων από αστυνομικές υπηρεσίες της Πάτρας, στο πλαίσιο των καρναβαλικών εκδηλώσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Aπό το βράδυ της Παρασκευής, καταγράφονται συλλήψεις ατόμων που κατείχαν ποσότητες ναρκωτικών, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και συνεχή ένταση.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της τοπικής ΕΛ.ΑΣ με ειδικές ομάδες και μικτά κλιμάκια ένστολων και αστυνομικών με πολιτικά, βρίσκεται σε πλήρη υλοποίηση, ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά με στόχο την αποτροπή παραβατικών πράξεων και την ασφάλεια επισκεπτών και συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις της Αποκριάς.

