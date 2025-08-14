Στη σύλληψη δύο νεαρών ανδρών προέβησαν οι Αρχές στην Πάτρα, καθώς ύστερα από αξιοποίηση μαρτυριών και βιντεοληπτικού υλικού, προέκυψε πως έβαλαν τη φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας.

Πρόκειται για έναν 19χρονο και έναν 27χρονο. Ο δεύτερος είχε στην κατοχή του ένα σακίδιο που περιείχε, μεταξύ άλλων, κινητό τηλέφωνο, αναπτήρα και σπίρτα.

Ο 19χρονος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς. Εκεί, εντοπίστηκε μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, που είχε πετάξει ο ένας εκ των δύο.

Συνολικά, έχουν γίνει τρεις συλλήψεις και μια προσαγωγή για τα πύρινα μέτωπα στην Αχαΐα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν εμπλεκομένων στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από βραδινές ώρες 12 Αυγούστου 2025, στην περιοχή Συχαινά Αχαΐας.

Από την αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, την πραγματοποίηση λοιπών ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή δύο ατόμων, ηλικίας 27 και 19 ετών.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.