Δεν απέδωσε καρπούς ο έλεγχος της κάμερας που είχε τοποθετημένη ο 52χρονος Διονύσης Γκέκας πάνω στο κράνος του, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με τον γιό του στην Πάτρα.

Πατέρας και γιος άφησαν χθες, Κυριακή 31 Μαΐου, την τελευταία τους πνοή μετά από το θανατηφόρο τροχαίο με μηχανή μεγάλου κυβισμού.

Οι άνδρες της Αστυνομίας εκτιμούσαν ότι η κάμερα που είχε στο κράνος του ο πατέρας θα διαλεύκανε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η οικογενειακή τραγωδία. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγραφή της κάμερας είχε σταματήσει λίγα δευτερόλεπτα πριν από το τροχαίο, με αποτέλεσμα τα αίτια του δυστυχήματος να μην έχουν εξακριβωθεί ακόμη.

Οι Αρχές τώρα έχουν στρέψει αλλού τις έρευνες τους και αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες για να δοθεί φως στο θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στον 52χρονο Διονύση και τον 17χρονο Ηλία.

Σημειώνεται πως στο σημείο της τραγωδίας γίνονται έργα στήριξης της γέφυρας της Περιμετρικής Πατρών και δεν υπάρχουν κάμερες στην περιοχή, καθιστώντας δύσκολη την έρευνα.

Κάτοικοι της περιοχής αποκάλυψαν στο tempo24 ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχουν καταγραφεί τουλάχιστον τρία ακόμη τροχαία και πως μόλις άκουσαν τον δυνατό ήχο που προκλήθηκε, πετάχτηκαν έξω από τα σπίτια του, προκειμένου να δουν τι είχε συμβεί.

Η μοιραία βόλτα με την μηχανή

Ο 52χρονος Διονύσης Γκέκας με τον 17χρονο γιό του, Ηλία το πρωί της Κυριακής αποφάσισαν να πάνε μια βόλτα και έτσι έφυγαν με τη μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού του πατέρα από το σπίτι τους στην Αρχαία Ολυμπία. Επιστρέφοντας η μηχανή εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα, ενώ στη συνέχεια ανετράπη και έγινε συντρίμμια.

Αναστάτωση επικράτησε στην περιοχή και αμέσως έσπευσαν οι Αρχές και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ήταν όμως πολύ αργά, καθώς ο μαθητής της Β’ Λυκείου είχε χάσει ήδη της ζωή του.

Το ασθενοφόρο μετέφερε τον 52χρονο Διονύση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, εκείνος υπέκυψε στα τραύματά του, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του γιού του.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην έξοδο της Πάτρας, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής στο Ρίο, πολύ κοντά στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτριος Τόφαλος».

Στο πένθος βυθίστηκε ολόκληρη η οικογένεια του Διονύση και του Ηλία, η αδελφή του 52χρονου μη μπορώντας να πιστέψει το τραγικό γεγονός, τόνισε πως δεν έχει ενημερωθεί ακόμη για τα αίτια του δυστυχήματος.

Σημειώνεται ακόμη πως ο Διονύσης Γκέκας, που έχασε την ζωή του στο τροχαίο με τον γιο του, αφήνει πίσω του μια κόρη και την γυναίκα του.

Φίλοι του 17χρονου Ηλία συντετριμμένοι κάνουν λόγο για ένα αγαπητό και ευγενικό παιδί με όνειρα που αγαπούσε πολύ το μπάσκετ, ενώ οι συμμαθητές του από το Πειραματικό ΓΕΛ Πατρών έσπευσαν το βράδυ της Κυριακής να αφήσουν λουλούδια και κεριά στο σημείο που έγινε το θανατηφόρο τροχαίο.