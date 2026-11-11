Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένο ένα βρέφος μόλις τεσσάρων μηνών στην Πάτρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές και άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (11/11), όταν το μωρό μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. Οι γιατροί διαπίστωσαν άμεσα τη σοβαρότητα της κλινικής του εικόνας και έκριναν αναγκαία την επείγουσα διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο. Εκεί εισήχθη απευθείας στη ΜΕΘ Παίδων, όπου και τέθηκε υπό μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.

Σοβαρή παραμέληση χωρίς ίχνη σωματικής βίας

Από τον ιατρικό έλεγχο προέκυψε ότι η επιβάρυνση της υγείας του παιδιού οφείλεται σε παραμέληση από το οικογενειακό του περιβάλλον. Σύμφωνα με τα πρώτα ιατρικά ευρήματα, στο σώμα του βρέφους δεν εντοπίστηκαν τραύματα ή ίχνη που να παραπέμπουν σε σωματική κακοποίηση, ωστόσο η συνολική του κατάσταση μαρτυρούσε παντελή έλλειψη της απαραίτητης φροντίδας.

Παρέμβαση και έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

Ενώπιον της κρισιμότητας της κατάστασης, το υγειονομικό προσωπικό ενημέρωσε άμεσα τις διωκτικές αρχές. Η Αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες διαβίωσης του βρέφους και να αποδοθούν οι αντίστοιχες ευθύνες στους γονείς.

Πηγή: tempo24.news