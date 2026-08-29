Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 29 Αυγούστου στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια γυναίκα.

Το συμβάν καταγράφηκε κατά τις 5:30 στην οδό Πατρών Κλάους, όταν οδηγός δίκυκλου έχασε τον έλεγχο του οχήματος της και η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο οδόστρωμα υπήρχαν λάδια και οι ρόδες του δίκυκλου γλίστρησαν με αποτέλεσμα η γυναίκα να βρεθεί στο έδαφος τραυματισμένη.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την μετέφερε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Σημειώνεται, όμως, ότι η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Στην Πατρών Κλάους έσπευσαν και άνδρες της Τροχαίας, οι οποίοι προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Ειδικότερα, έριξαν πριονίδι στο σημείο όπου είχαν εντοπιστεί τα λάδια, ώστε να περιοριστεί η ολισθηρότητα του δρόμου και να αποτραπεί νέο ατύχημα.

Πηγή: The Best