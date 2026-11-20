Αδιάκοπα φαίνεται πως είναι τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην Πάτρα, με τις καταγγελίες να αυξάνονται δραματικά.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν τα στελέχη της τοπικής αστυνομίας και συγκεκριμένα ο αστυνομικός υποδιευθυντής Χρήστος Κουτσουπιάς και η ανθυπασπιστής Μαρία Γκόλφη δόθηκαν τα ακριβή και επίσημα στοιχεία.

Το 2025 (σε διάρκεια 12 μηνών) καταγράφτηκαν 429 περιστατικά ενώ στο πρώτο δεκάμηνο του 2026, μέχρι τέλος Οκτωβρίου, ο αριθμός αυτός ήδη έχει ξεπεραστεί με 447 περιπτώσεις καταγεγραμμένες.

Από τις 447 περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας που καταγράφηκαν στην Πάτρα το πρώτο δεκάμηνο του τρέχοντος έτους, έγιναν 227 συλλήψεις, εκ των οποίων 178 ήταν άνδρες και 49 γυναίκες.

Πάντα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα του 2026 δόθηκαν 91 panic button από τα οποία υπήρξε ενεργοποίηση σε 14 περιπτώσεις.

Οι αστυνομικοί έκαναν έκκληση στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας να απευθύνονται στην Αστυνομία και υπογράμμισαν πως υπάρχουν πλέον αυξημένες επιχειρησιακές, νομικές και κοινωνικές δυνατότητες για βοήθεια.

Πηγή: Patras Magazine