Θρήνος στην Εγλυκάδα Πάτρας, για τις δύο αδελφές που βρέθηκαν νεκρές μέσα στο σπίτι τους, στην οδό Μαραθωνομάχων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γυναίκες αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η 66χρονη ήταν κατάκοιτη, ενώ και η 68χρονη ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση.

Συγγενικά πρόσωπα ειδοποίησαν τις Αρχές, και οι άνδρες της Αστυνομίας εισήλθαν στην κατοικία με τη βοήθεια κλειδαρά. Όταν μπήκαν στο σπίτι εντόπισαν τις δύο γυναίκες χωρίς τις αισθήσεις τους.

Από τα έως τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ούτε αυτοκτονίας, ενώ όλα δείχνουν ότι οι θάνατοι οφείλονται σε παθολογικά αίτια.

Ωστόσο, τα ακριβή αίτια αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τις προβλεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις.

