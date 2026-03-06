Χειροπέδες σε έναν 83χρονο, γνωστό συνταξιούχο μαιευτήρα, πέρασαν την Παρασκευή (6/3) στην Πάτρα, αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Κατασχέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας – Συνελήφθη από τις Αρχές

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, πραγματοποίησαν έφοδο στην οικία του γιατρού και εντόπισαν και κατέσχεσαν υλικό παιδικής πορνογραφίας που είχε στην κατοχή του. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον ηλικιωμένο, ο οποίος κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Πηγή: tempo24