Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις για τον θάνατο του βρέφους 2,5 μηνών, που έγινε στην Πάτρα το 2013.

Ο φάκελος του βρέφους βρίσκεται στο Εσωτερικών Υποθέσεων, με τα στοιχεία να δείχνουν εγκληματική ενέργεια, παρόλο που ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης είχε δει μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Το βρέφος είχε εισαχθεί στα τέλη του 2012 στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου, ενώ τον Ιανουάριο του 2013 έφυγε από τη ζωή.

Οι γιατροί που παρακολουθούσαν το βρέφος στη ΜΕΘ παρουσίασαν σημειώσεις, στις οποίες καταγράφονται συνομιλίες με οικείους της οικογένειας. Από αυτές προκύπτει ότι ο πατέρας του παιδιού είχε ύποπτη συμπεριφορά, η μητέρα εμφανιζόταν φοβισμένη, ενώ γενικά το περιβάλλον στο οποίο ζούσε το παιδί ήταν κακοποιητικό.

Ο επικεφαλής γιατρός και άλλοι γιατροί του νοσοκομείου παρέδωσαν στις Αρχές φάκελο με στοιχεία τα οποία δείχνουν πως τελικά το βρέφος δεν έχασε τη ζωή του από μηνιγγίτιδα, αλλά όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Σημειώνεται πως στο πόρισμα του κ. Γκότση, το οποίο στηρίχτηκε και σε εκθέσεις παθολογοανατόμων, ο θάνατος αποδίδεται σε ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Το πόρισμα αυτό οδήγησε στο κλείσιμο της υπόθεσης και με την αθώωση των γονιών του βρέφους, καθώς παρά το γεγονός ότι υπήρχαν αρχικές ενδείξεις κακοποίησης, η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε ότι δεν υπήρξε εγκληματική ενέργεια.