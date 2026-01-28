Σοβαρή υπόθεση βιασμού ερευνά τις τελευταίες ώρες η Ασφάλεια Πατρών.

Σύμφωνα με καταγγελία 25χρονου, η 53χρονη μητέρα του έπεσε θύμα βιασμού, μέσα στο σπίτι της από έναν 33χρονο.

Ο δράστης μετέβη τα ξημερώματα της Τετάρτης (28.01.26) στην οικία της γυναίκας.

Χτυπούσε επίμονα το κουδούνι και όταν η γυναίκα του άνοιξε, εκείνος την έπιασε από τον λαιμό, την πέταξε στο κρεβάτι και προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, παρά τη θέλησή της.

Παραπάνω πληροφορίες δεν έχουν γίνει γνωστές για την υπόθεση αυτή, ενώ οι Αρχές αναζητούν τον δράστη.

Πηγή: Tempo24