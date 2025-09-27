Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή του Ζαβλανίου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, αλλοδαπός άνδρας εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συζύγου του και, όπως αναφέρουν οι πρώτες μαρτυρίες, την απείλησε με μαχαίρι. Η γυναίκα, αν και σε κατάσταση πανικού, κατάφερε να ειδοποιήσει την Αστυνομία.

Άνδρες της Άμεσης Δράσης έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον φερόμενο ως δράστη, οδηγώντας τον στο Αστυνομικό Μέγαρο της οδού Ερμού.

Η παθούσα μετέβη συνοδεία αστυνομικών στο αρμόδιο τμήμα, όπου υπέβαλε μήνυση εις βάρος του.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο άνδρας είχε εμπλακεί και στο παρελθόν σε παρόμοια περιστατικά σε βάρος της πρώην συζύγου του.