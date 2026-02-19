Ένα νέο περιστατικό περιπλέκει την υπόθεση του θανάτου των δύο αδελφών που βρέθηκαν νεκρές στο σπίτι τους στην οδό Μαραθωνομάχων, στην περιοχή της Εγλυκάδας στην Πάτρα. Λίγες ώρες πριν προγραμματιστεί η σφράγιση του διαμερίσματος, σημειώθηκε διάρρηξη στον ίδιο χώρο από άγνωστο ή άγνωστους δράστες.

Παρότι οι αστυνομικοί είχαν ήδη προχωρήσει σε αλλαγή της κλειδαριάς της εξώπορτας, χθες (18/2) τα ξημερώματα, ο ανιψιός των δύο γυναικών κατήγγειλε στις Αρχές ότι το σπίτι είχε παραβιαστεί. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι δράστες έσπασαν το παντζούρι και το παράθυρο προκειμένου να εισέλθουν στο εσωτερικό. Ωστόσο, δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει αν έχει αφαιρεθεί κάποιο αντικείμενο, καθώς δεν είχε πρόσβαση στον χώρο.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, οι οποίοι διαπίστωσαν τη διάρρηξη και προχώρησαν στον σχηματισμό δικογραφίας για κλοπή και παραβίαση οικίας. Το περιστατικό εγείρει ερωτήματα ως προς τα κίνητρα των δραστών: επρόκειτο για στοχευμένη ενέργεια με την υπόθεση ότι οι δύο γυναίκες διατηρούσαν χρήματα στο σπίτι ή για τυχαία επιλογή ενός ακατοίκητου πλέον διαμερίσματος; Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο αδελφές, ηλικίας 66 και 68 ετών, εντοπίστηκαν νεκρές την περασμένη Τρίτη στο διαμέρισμά τους. Και οι δύο αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, με τη μία να είναι κατάκοιτη και τη δεύτερη σχεδόν κατάκοιτη. Η ειδοποίηση προς τις Αρχές έγινε από άτομα του στενού τους περιβάλλοντος, ενώ οι αστυνομικοί εισήλθαν στο σπίτι με τη συνδρομή κλειδαρά, όπου και τις εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις τους.