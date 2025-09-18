Θετική, όπως αναμενόταν, ήταν η απόφαση του ανακριτή Πατρών Μιχαήλ Πηλιχού για την αποφυλάκιση των δύο νέων που έχουν προφυλακιστεί από τις 19 Αυγούστου κατηγορούμενοι για φωτιά στο Γηροκομείο της Πάτρας, στις 13 Αυγούστου.

Προ ημερών υπήρξε θετική εισήγηση που έκανε προς τον ανακριτή Πατρών η αρμόδια εισαγγελέας Δήμητρα Καπελιάρη, για την αποφυλάκιση των δύο νεαρών.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που προσκομίστηκαν από τους δικηγόρους, η εισαγγελέας εκτίμησε ότι υπάρχουν οι όροι και δεδομένα για την αποφυλάκισή τους.