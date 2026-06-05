Συναγερμός σήμανε σε κεντρική καφετέρια της Πάτρας το απόγευμα της Πέμπτης (4/6) όταν μια 35χρονη γυναίκα ήρθε αντιμέτωπη με τον πρώην σύζυγό της και χρειάστηκε να ενεργοποιήσει το panic button προκειμένου να προστατευτεί .

Ο 35χρονος άνδρας την προσέγγισε και άρχισε να την απειλεί, παραβιάζοντας τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί από τη Δικαιοσύνη.

Το σήμα κινδύνου κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές της πόλης, οι οποίες απέτρεψαν τα χειρότερα και προχώρησαν στη σύλληψη του δράστη.

Οι απειλές, η παραβίαση των όρων και η άμεση σύλληψη

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr, η 35χρονη βρισκόταν στο κατάστημα όταν ο πρώην σύντροφός της την εντόπισε, μπήκε στον χώρο και αφού προσέγγισε το τραπέζι της άρχισε να προβαίνει σε απειλητικές και επιθετικές χειρονομίες εις βάρος της παραβιάζοντας ευθέως το δικαστικό πλαίσιο προστασίας που ίσχυε εναντίον του, έπειτα από προηγούμενο σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που είχε σημειωθεί μεταξύ τους.

Η γυναίκα, αισθανόμενη ότι η σωματική της ακεραιότητα βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο πάτησε το panic button που της είχε χορηγηθεί από τις αρχές.

Το σήμα ελήφθη σε πραγματικό χρόνο από το Τμήμα της Άμεσης Δράσης Πατρών, και οι αστυνομικοί έφθασαν στο σημείο λίγα λεπτά αργότερα εντοπίζοντας τον δράστη και οδηγώντας τον στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Ο παράνομος εξοπλισμός του δράστη

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε οι αστυνομικοί εντόπισαν στο αυτοκίνητο του 35χρονου ένα μαχαίρι, επτά φυσίγγια και έναν παράνομο ασύρματο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε μια δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας, της παραβίασης δικαστικών περιοριστικών όρων, καθώς και της παράνομης οπλοφορίας. Ο κατηγορούμενος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής Πατρών.