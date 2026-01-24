Τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, συνελήφθησαν δύο ημεδαποί ηλικίας 49 και 41 ετών, για παράβαση του νόμου 4139/2013 «περί εξαρτησιογόνων ουσιών» και του νόμου 2168/93 «περί όπλων» από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.), του Γραφείου Ασφάλειας, της Ομάδας Κ9 και του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας σε συνεργασία με στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.) και της Π.Ο.ΔΙ.Ν. του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Π.Ο.ΔΙ.Ν. της Λιμενικής Αρχής της Πάτρας σε φορτηγό όχημα (τράκτορας/επικαθήμενο), με οδηγό τον 49χρονο, το οποίο είχε εκφορτωθεί στο νότιο λιμάνι Πατρών από Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο προερχόμενο από λιμάνι της Ιταλίας και κατόπιν ένδειξης του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. «ΜΕΖΚΑΛ», εντοπίστηκαν εντός του χώρου οδήγησης, επιμελώς κρυμμένες, είκοσι (20) πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους είκοσι δύο κιλών και εξακοσίων ενενήντα τριών γραμμαρίων (22,693 κιλών).

Σε περαιτέρω έλεγχο, στον χώρο του φορτίου του επικαθήμενου, εντοπίστηκαν συνολικά εκατόν εξήντα τρεις (163) πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), συνολικού μικτού βάρους εκατόν τριάντα τριών κιλών και εξακοσίων εξήντα εννέα γραμμαρίων (133,669 κιλών), καθώς και είκοσι (20) πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους είκοσι ενός κιλών και εννιακοσίων σαράντα δύο γραμμαρίων (21,942 κιλών).

Επιπροσθέτως, υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, ανωτέρω στελέχη, προέβησαν στη σύλληψη του 41χρονου, στην περιοχή του Χαϊδαρίου Αττικής, όπου προσήλθε με Ε.Ι.Χ. όχημα προκειμένου να παραλάβει μέρος των ανωτέρω ναρκωτικών ουσιών.

Ακολούθησε νόμιμη κατ’ οίκον έρευνα στην οικία του 49χρονου στο Χαλκούτσι Αττικής, όπου εντοπίστηκαν ένα όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης, ένα μαχαίρι κυνηγετικού τύπου (ματσέτα) με λάμα μήκους 25 εκ., 13 σφραγίδες διαφόρων επωνυμιών ελληνικών και βουλγαρικών εταιρειών και ένας φορητός υπολογιστής.

Επιπλέον, σε έρευνα που διενεργήθηκε σε κατάστημα ιδιοκτησίας του 41χρονου στην Αθήνα, εντοπίστηκαν το χρηματικό ποσό των πέντε χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (5.700), διακόσιες ογδόντα πέντε (285) τουρκικές λίρες, ένας φορητός υπολογιστής, ένα κινητό τηλέφωνο, τρεις κάρτες κινητής τηλεφωνίας, μία ζυγαριά ακριβείας και ένα καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν οι ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες πρόκειται να αποσταλούν στη Χημική Υπηρεσία Πατρών για εξέταση. Επιπλέον κατασχέθηκαν το Φ/Γ όχημα με το επικαθήμενο, το Ε.Ι.Χ. όχημα και όλα τα ανωτέρω ανευρεθέντα.