Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης(9/4), στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24, ένας 36χρονος υπήκοος Αλγερίας κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από 45χρονο Βούλγαρο συγκρατούμενό του, εντός του κελιού τους. Ο δράστης φέρεται να χτύπησε τον παθόντα στο κεφάλι με κρεμάστρα, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου σύμφωνα με ιατρικές πηγές, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία, ενώ σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.