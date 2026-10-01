Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου, στο 6ο Γενικό Λύκειο Πατρών, όταν τμήμα από τους σοβάδες της οροφής υποχώρησε και έπεσε εντός σχολικής αίθουσας κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.

Από καθαρή τύχη αποφεύχθηκε ο τραυματισμός μιας μαθήτριας, η οποία είχε αποχωρήσει από τη θέση της λίγα λεπτά νωρίτερα και έτσι τα υλικά κατέληξαν τελικά πάνω στο θρανίο της.

Η Διεύθυνση του Σχολείου ενημέρωσε την Αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου Πατρών, ενώ δρομολογούνται άμεσα έλεγχοι σε όλες τις αίθουσες του συγκροτήματος της Πλατείας Πυροσβεστείου.

Μετακινήθηκαν από την αίθουσα οι μαθητές

Σύμφωνα με το Tempo24, μετά την αποκόλληση των σοβάδων και τις ζημιές που προκλήθηκαν, η αίθουσα εκκενώθηκε.

Οι μαθητές μετακινήθηκαν ασφαλώς σε άλλη ελεύθερη αίθουσα του σχολικού συγκροτήματος, προκειμένου να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα των μαθημάτων τους.

Έκτακτοι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα του Πυροσβεστείου

Κατόπιν της ενημέρωσης, κλιμάκιο εργαζομένων και τεχνικών του Δήμου Πατρέων προγραμματίζει εκτεταμένους ελέγχους στο κτήριο.

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας του 6ου Λυκείου.

Επιπλέον, ανάλογοι έλεγχοι έχουν προγραμματιστεί και για τους χώρους του 11ου Γενικού Λυκείου Πατρών, το οποίο συστεγάζεται στο ίδιο σχολικό συγκρότημα στην περιοχή της Πλατείας Πυροσβεστείου.