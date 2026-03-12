Επίθεση, μέσα στο σπίτι του, στην Πάτρα, με σκοπό τη ληστεία, δέχθηκε άνδρας το βράδυ της Πέμπτης (12/3).

Τον γρονθοκόπησαν, του άρπαξαν το κινητό και εξαφανίστηκαν

Ειδικότερα, δυο άνδρες μπήκαν στο σπίτι του θύματος – υπήκοος Ιράκ – επί της οδου Θεμιστοκλέους, στο Σκαγιοπούλειο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του patrapress, και αφού τον γρονθοκόπησαν του άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο και τράπηκαν σε φυγή.

Συνελήφθησαν οι δράστες

Οι δράστες συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Αμεσης Δράσης, ενώ το θύμα σε κατάσταση σοκ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο φέροντας τραύματα στο πρόσωπο.

Όπως αποδείχθηκε πρόκειται για χρήστες ουσιών και σε βάρος τους από την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία. Την Παρασκευή θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.