Επιχείρηση απεγκλωβισμού στήθηκε χθες στην Πάτρα, για ένα 2χρονο κοριτσάκι που παγιδεύτηκε μέσα στο αυτοκίνητο της μητέρας του, όταν οι ηλεκτρονικές κλειδαριές του οχήματος μπλόκαραν.

Αστυνομία και Πυροσβεστική έσπευσαν στις εκκλήσεις της γυναίκας, που -όπως γράφει το Tempo24– προσπαθούσε για αρκετά δραματικά λεπτά να ανοίξει το όχημα για να βγάλει το παιδί της, χωρίς να τα καταφέρνει. Το 2χρονο κοριτσάκι βρισκόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου.

Οι πυροσβέστες όταν διαπίστωσαν πως δεν μπορούσαν να ανοίξουν τις πόρτες έσπασαν με προσοχή το παράθυρο, για να μην τραυματιστεί το παιδί και το έβγαλαν σώο παραδίδοντάς το στην έντρομη μητέρα του