Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, 25 Οκτωβρίου, στην Πάτρα, όταν άνδρας επιτέθηκε σε αστυνομικούς κρατώντας σφυρί, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο από αυτούς.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, στο σημείο επενέβησαν αστυνομικοί της Διμοιρίας Υποστήριξης Αχαΐας και του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, οι οποίοι επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα.

Οι αστυνομικοί τού ζήτησαν επανειλημμένα να αφήσει το σφυρί που κρατούσε, ωστόσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., εκείνος δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις τους.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης ο άνδρας προέβαλε σθεναρή αντίσταση και φέρεται να χρησιμοποίησε το σφυρί εναντίον των αστυνομικών, τραυματίζοντας δύο από αυτούς.

Η ένταση είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν παράλληλα υλικές ζημιές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν κοντά στο σημείο του περιστατικού.

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον άνδρα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, πρόκληση σωματικών βλαβών, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απείθεια, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.