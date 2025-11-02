Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε μία ληστεία και σε 27 κλοπές, εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών, οι οποίοι συνέλαβαν τρεις άνδρες και μία γυναίκα, έπειτα από την επιτυχημένη διεξαγωγή επιχείρησης, σε περιοχή της Βοιωτίας και στα Μέγαρα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπραξαν από τον Αύγουστο του 2024 έως τον περασμένο Οκτώβριο, μία ληστεία και 27 κλοπές σε σπίτια κυρίως ηλικιωμένων, με την μέθοδο της απασχόλησης.

Οι συλληφθέντες έδρασαν σε Πάτρα, Αγρίνιο, Κόρινθο, Θήβα, Χαλκίδα, Λαμία, ‘Αργος και Καρδίτσα, αφαιρώντας από τα θύματά τους χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή, η αξία των οποίων υπερβαίνει τις 64.000 ευρώ.

Όσον αφορά στην υπόθεση της ληστείας, οι δυο από τους κατηγορούμενους, φορώντας μάσκες, εισέβαλαν στις 10 Οκτωβρίου στο σπίτι ηλικιωμένης στην Λαμία, και ασκώντας σωματική βία στην γυναίκα, της υφάρπαξαν το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λιβαδειάς, ενώ η Ασφάλεια Πατρών συνεχίζει τις έρευνες, προκειμένου να διερευνηθεί η ενδεχόμενη συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Πηγή: ΑΠΕ