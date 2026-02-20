Πολυμελής εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από 43 άτομα και η οποία διέπραττε απάτες σε βάρος εταιρειών διαδικτυακού στοιχήματος, εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε κακουργηματικού δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης με συνολική ζημία άνω των 120.000 ευρώ, της πλαστογραφίας, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων και της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, όπως προέκυψε από τις πολύμηνες έρευνες, η εγκληματική οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τις αρχές του 2020, έχοντας αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, που υπερβαίνει το 1.500.000 ευρώ.

Ως προς τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, τα μέλη της χρησιμοποιούσαν απατηλές πρακτικές διαδικτυακού στοιχηματισμού, γνωστές ως «bonus abuse» και «arbitrage betting», αξιοποιώντας μεγάλο αριθμό παρένθετων λογαριασμών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, προχωρούσαν σε μαζικές εγγραφές σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες στοιχηματικών εταιρειών, χρησιμοποιώντας στοιχεία ταυτότητας τρίτων προσώπων που προμηθεύονταν έναντι αμοιβής,δημιουργώντας την ψευδή εντύπωση μοναδικών χρηστών, με σκοπό την καταχρηστική είσπραξη χρηματικών bonus και τη διασφάλιση σίγουρου κέρδους, μέσω συνδυαστικών στοιχημάτων.

Τα παράνομα έσοδα νομιμοποιούνταν μέσω τριγωνικών τραπεζικών συναλλαγών, αγοραπωλησιών ακινήτων και οχημάτων, καθώς και μέσω ίδρυσης επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

Μάλιστα, για τη διακρίβωση της δράσης της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε εκτενής ανάλυση και διασταύρωση στοιχείων από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, τραπεζικά ιδρύματα και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, μέσω των οποίων ταυτοποιήθηκε μεγάλος αριθμός παρένθετων στοιχηματικών λογαριασμών.

Στο πλαίσιο της ερευνών της Αστυνομίας και κατόπιν σχετικής παραγγελίας της εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών, πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη έλεγχοι σε σπίτια μελών της εγκληματικής οργάνωσης, όπου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, 19.645 ευρώ σε μετρητά, περισσότερες από 700 ιδιόχειρες σημειώσεις με στοιχεία παρένθετων λογαριασμών, πάνω από 500 κάρτες SIM και περισσότερα από 200 κινητά τηλέφωνα, καθώς και πέντε πολυτελή αυτοκίνητα.

Επιπλέον, στα σπίτια δύο κατηγορούμενων βρέθηκαν ένα πιστόλι κρότου με δυνατότητα μετατροπής σε πυροβόλο όπλο, 26 φυσίγγια διαμετρήματος 38 mm, θήκη όπλου και μεταλλικό όπλο τύπου «αστεράκι».

Η δικογραφία της προκαταρκτικής εξέτασης, πρόκειται να υποβληθεί στην εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών.