Εξιχνιάστηκε, μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, υπόθεση ληστείας εις βάρος άνδρα, που διαπράχθηκε προχθές (15/4) το απόγευμα στην Πάτρα, ανακοινώνει η αστυνομία.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για ληστεία, σε βάρος ενός 16χρονου, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, καθώς και της μητέρας του, για παραμέληση της εποπτείας του.

Ο 16χρονος ενεργώντας από κοινού με άγνωστο συνεργό του, εισήλθαν στο σπίτι του 20χρονου και με την άσκηση σωματικής βίας και απειλών, του αφαίρεσαν ένα κινητό τηλέφωνο και μικρό χρηματικό ποσό.

Για την διερεύνηση του περιστατικού, διενεργήθηκαν έρευνες από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, οι οποίοι αξιοποιώντας τα στοιχεία, που συνέλεξαν κατά το προανακριτικό τους έργο, ταυτοποίησαν τα στοιχεία του ανήλικου κατηγορούμενου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του ανήλικου και της μητέρας του, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.