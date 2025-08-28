Πολλές διαμαρτυρίες έχει προκαλέσει η σύλληψη και η προφυλάκιση δύο νεαρών στην Πάτρα, 25 και 21 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου, την 13η Αυγούστου.

Όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι, αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και το ίδιο το βιντεοληπτικό υλικό, δεν πρόκειται για εμπρηστές, αλλά εθελοντές που βρίσκονται στη φυλακή γιατί πήγαν να βοηθήσουν.

Μάλιστα το δεύτερο πόρισμα της Πυροσβεστικής φαίνεται να τους δικαιώνει.

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα, η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση απευθύνθηκε στην καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής, κοινοποιώντας στα στελέχη της βίντεο αναρτημένο στα social media, στο οποίο έχει αποτυπωθεί η στιγμή εκδήλωσης της δεύτερης εστίας στο οικόπεδο με τα ξερόχορτα, για την οποία κατηγορούνται οι δύο νεαροί.

Επιπλέον, με παραγγελία της ζήτησε από τη ΔΑΕΕ να απαντήσει σε σειρά από ερωτήματα όπως, για παράδειγμα, εάν η εστία στο οικόπεδο με τα ξερόχορτα που καταγράφεται στο βίντεο είναι προέκταση της αρχικής πυρκαγιάς (σ.σ. εκείνη που εκδηλώθηκε στις 12 Αυγούστου) ή νέο μέτωπο. Στη δεύτερη περίπτωση, ζητάει από τα στελέχη του ανακριτικού της Πυροσβεστικής να προσδιορίσουν την απόσταση σε ευθεία γραμμή ανάμεσα στο κύριο μέτωπο και στην εστία στο οικόπεδο, καθώς και τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, και να συντάξει νέα τεκμηριωμένη έκθεση συμπερασμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 14 Αυγούστου, λίγες ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς στο οικόπεδο της οδού Αγ. Τρύφωνος για την οποία συνελήφθησαν οι δύο νεαροί, η ΔΑΕΕ είχε πραγματοποιήσει αυτοψία και συντάξει έκθεση, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «αιωρούμενα φλεγόμενα σωματίδια κατευθύνθηκαν νότια του εν λόγω οικοπεδικού χώρου και δημιούργησαν νέα εστία πυρκαγιάς. (…) Βάσει της πυροσβεστικής εμπειρίας μας η αιτία της πυρκαγιάς φέρεται να είναι το φαινόμενο της κηλίδωσης».

Τα στελέχη της ΔΑΕΕ, δηλαδή, είχαν αποδώσει την εστία στο οικόπεδο σε κηλίδωση και όχι σε εμπρησμό. Το αρχικό εύρημά τους επιβεβαιώνουν τα στελέχη της Πυροσβεστικής και στο δεύτερο πόρισμα που συντάσσουν κατά παραγγελίαν της ανακρίτριας, μετά και την επεξεργασία του βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα.

Σε αυτό παραθέτουν λεπτομερή μετεωρολογικά δεδομένα, όπως και δεδομένα που αντλούν από το επίμαχο βίντεο αλλά και δορυφορικές εικόνες (από το Google Earth), για να καταλήξουν κατά πληροφορίες εκ νέου στο συμπέρασμα ότι η φωτιά στο οικόπεδο της οδού Αγ. Τρύφωνος προήλθε με κηλίδωση από καύτρες του κύριου μετώπου.

Η εκδοχή της κηλίδωσης (και όχι του εμπρησμού) επιβεβαιώνεται και από καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων που έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Οπως για παράδειγμα του ιδιοκτήτη ενός οικοπέδου επί της οδού Αγ. Τρύφωνος: «Ανεβαίνοντας για το χωράφι μου ήδη είχαν αρχίσει αρκετές καύτρες να αιωρούνται και να αναπτύσσονται ισχυροί άνεμοι. Μόλις έφτασα στο χωράφι μου είδα έναν από τους νεαρούς να βρίσκεται στη μέση ενός ακαθάριστου οικοπέδου, δίπλα ακριβώς στο δικό μου, και να προσπαθεί να σβήσει μια μικρή εστία φωτιάς που λογικά είχε αρπάξει από καύτρες», κατέθεσε.

Αλλος μάρτυρας, καθηγητής Φυσικής Αγωγής, 42 ετών, περιέγραψε ότι οι δύο συλληφθέντες «βοηθούσαν στην περισυλλογή τετράποδων», καθώς και ότι «κρατούσαν κιβώτιο με νερά τα οποία μοίραζαν σε όποιον βοηθούσε στην κατάσβεση». «Είδαμε να ξεπηδάει μέσα από τη φωτιά και πέρασε πάνω από τα κεφάλια μας ένα φλεγόμενο πιθανόν κουκουνάρι το οποίο κατέληξε σε ένα χωράφι με ξερή βλάστηση. Αμέσως είπα στον συνοδηγό της μοτοσικλέτας (σ.σ. τον έναν από τους δύο προφυλακισθέντες) να πάει να δει πού κατέληξε, ώστε αν πάρει φωτιά να τη σβήσει, (…) επέστρεψε και πήρε δύο μπουκάλια νερό και πήγε να τα ρίξει στη φωτιά για να τη σβήσει, πλην όμως αυτή είχε επεκταθεί γρήγορα και έτσι δεν κατάφερε να την περιορίσει».

Στο εύλογο ερώτημα που ανακύπτει «γιατί οι δύο νεαροί συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν», η απάντηση δίνεται από κατάθεση αστυνομικού της ΟΠΚΕ. Ο ένστολος περιγράφει ότι ένας φωτορεπόρτερ τους προσέγγισε όσο η πυρκαγιά βρισκόταν σε εξέλιξη και τους έδειξε στη φωτογραφική μηχανή του εικόνες ενός νεαρού, λέγοντάς τους ότι «πιθανόν πρόκειται για εμπρηστή». «Μέσα στο πλήθος, κατόπιν αναζητήσεων, εντοπίσαμε τον άνδρα αυτόν και τον ακινητοποιήσαμε», περιέγραψε ο αστυνομικός. Συμπλήρωσε, πάντως, ότι σε σωματική έρευνα «δεν βρέθηκε κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει έναυση πυρκαγιάς».

Σημειώνεται ότι το επόμενο διάστημα οι δύο νεαροί, μέσω των συνηγόρων τους, προτίθενται να καταθέσουν αίτηση αποφυλάκισης.